Оренбург, , 07:51 — REGNUM

В Оренбурге благоустройство Зауральной рощи и превращение ее в центральный городской парк возможно на условиях муниципально-частного партнерства. Инициатива прозвучала в рамках первого заседания экспертного совета по благоустройству парка в связи с тем, что финансовый вопрос является важным при внедрении проекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Обсуждая тему благоустройства, эксперты отметили необходимость зонирования большого лесного массива в центре города с учетом интересов и возрастных особенностей групп населения. Предложено создать дирекцию парка.

Напомним, ранее глава города Дмитрий Кулагин заявил, что Зауральная роща нуждается в особом внимании власти. Сейчас ведется благоустройство набережной Урала со стороны лестничного спуска в реке. Противоположная часть берега и лесной массив также нуждаются в обустройстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Парку быть? Лесной массив в центре Оренбурга нуждается во внимании власти