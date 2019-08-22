Пекин, , 07:46 — REGNUM

Национальный метеорологический центр Китая объявил «желтый» уровень погодной опасности в нескольких частях Китая в связи с высокими температурами, которые могут превышать 35 градусов Цельсия, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

В центральных и северных частях провинции Цзянси, на северо-западе провинции Фуцзянь, на востоке Сычуаньского бассейна, на севере провинций Гуандун, Хунань и в городе центрального подчинения Чунцние температуры будут достигать 37−39 градусов Цельсия.

В некоторых районах провинций Аньхой, Чунцин, Гуйчжоу, Гуанси и Гуандун температуры могут превышать 35 градусов Цельсия. Центр призывает людей ограничить свою уличную активность, а властям — приготовиться к устранению возможных последствий.

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