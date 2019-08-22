Москва, , 07:41 — REGNUM

В Москве с помощью системы краткосрочной аренды автомобилей совершили более 58 млн поездок, сообщает 22 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Всего пользователям системы каршеринга в столице доступны свыше 23 тысяч автомобилей разных операторов. Ожидается, что к 2020 году число машин увеличится до 30 тысяч.

«В последние годы пользователи все чаще берут машины напрокат. Так, 51 миллион поездок из 58 совершили в 2018—2019 годах. Ежедневно авто арендуют свыше 140 тысяч раз», — заявил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

В информации отметили, что сервис краткосрочной аренды в Москве «становится реальной альтернативой личному автомобилю».