Якутск, , 07:49 — REGNUM

Верховный суд Якутии удовлетворил иск пассажирки к авиакомпании «Якутия» о возмещении морального и материального вреда в связи с задержкой рейса до Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за задержки рейса АК «Якутия» по маршруту Якутск — Москва женщина опоздала на стыковочный рейс Москва — Сочи и ей пришлось купить новые билеты для себя и ребёнка.

Её претензию о возмещении убытков авиакомпания оставила без удовлетворения, пассажирка обратилась в суд.

«Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Вилюйском районе дал в суде положительное заключение в защиту прав потребителя», — пояснили в ведомстве.

Вилюйский районный суд отказал в удовлетворении иска. Заявительница подала апелляцию и Верховный суд Якутии отменил решение Вилюйского суда и принял новое решение, в соответствии с которым иск к АК «Якутия» о защите прав потребителя удовлетворён частично.

Авиакомпания возместила убытки, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда пассажирки в размере 140 610 рублей. Решение вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, штраф с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения составляет 25% от установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% от стоимости авиабилета.