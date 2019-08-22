Оренбург, , 07:31 — REGNUM

Двое оренбружцев отсудили у невиновного в смертельном ДТП владельца автобуса компенсацию морального вреда. Общая сумма выплаты составит 550 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском районном суде Оренбургской области.

По данным судебной инстанции, в октябре 2017 года в аварии, участником которой стали автобус и легковой автомобиль, погибли виновный в ДТП водитель и пассажир легковой машины. Иск в суд подали мать и ребенок погибшей пассажирки.

«Действующее законодательство предусматривает, что компенсация морального вреда, причиненного жизни и здоровью в результате взаимодействия источников повышенной опасности, подлежит взысканию с их владельцев, независимо от степени вины причинителя вреда», — подчеркнули в суде.

С организации, в которой работал водитель автобуса, взыскано 250 тыс. рублей в пользу матери и 300 тыс. рублей — в пользу дочери погибшей в автоаварии женщины. Решение суда не вступило в законную силу.