Гдыня , , 07:43 — REGNUM

В польском городе Гдыня один из рыбных ресторанов оказался в центре ксенофобского скандала, написала 21 августа Gazeta Wyborcza.

Собственник ресторана поместил объявление о поиске нового шеф-повара, в котором было условие: «Никаких украинцев или им подобных».

Когда пользователи социальных сетей указали на ксенофобский характер объявления, администрация ресторана прокомментировала это так: «Мы рады всем клиентам, однако недолюдям — нет».

Данное высказывание возмутило мэра города Войцеха Щерека:

«Это позорные слова, и такие слова не имеют права появляться в нашем публичном пространстве, и в частности в таком открытом и современном городе, как Гдыня. Наша ответственность заключается в том, чтобы реагировать и подчеркивать, что мы не согласны с таким поведением», — заявил он.

Позже организация «Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения» обратилась в прокуратуру с просьбой отреагировать на высказывания администрации ресторана. Согласно польскому законодательству, за публичные призывы к ненависти можно получить до двух лет тюрьмы.

В самом ресторане признали свою ошибку, назвав объявление «проявлением необдуманного решения лишь одного человека». По словам представителей заведения, автор объявления принесёт свои извинения после того, как поправит своё здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Вроцлавом на заводе погиб 28-летний рабочий с Украины. Мужчину затянуло в механизм производственной линии. Врачам не удалось ему помочь.

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