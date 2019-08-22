Москва, , 07:24 — REGNUM

Жителей Москвы попросили рассказать о достопримечательностях, которые есть в районе их проживания. Опрос проводится на портале «Активный гражданин».

«Все, кто приезжают в Москву, знают про Красную площадь, Большой театр и ВДНХ. Но в столице есть достопримечательности, которые не найдешь в путеводителях. Интересно ваше мнение: что советуете посмотреть в своем районе?» — написал на странице «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.

На портале «Активный гражданин» предлагают выбрать место проживания и написать о «жемчужине» своего района — уникальной достопримечательности.