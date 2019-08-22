Пхеньян, , 07:21 — REGNUM

В 2018 году Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сократила объем помощи КНДР из-за нехватки средств, сообщает радио «Голос Америки».

Согласно опубликованным данным, в прошлом году ВВП приостановила операции по оказанию продовольственной помощи 195 тыс. детям в Северной Корее. В частности, был уменьшен объем помощи детям в возрасте до пяти лет, беременным женщинам, роженицам и подросткам.

Кроме того, Всемирная продовольственная программа также прекратила предоставлять печенье детям в детских садах, больницах и школах-интернатах в восьми из девяти провинций страны.

Согласно декабрьскому отчету ВПП, в 2018 году на оказание необходимой помощи КНДР требовалось $52 млн, однако фактическая помощь составила лишь $22 млн.

Кроме того, по данным министерства сельского хозяйства США, в текущем году урожай зерновых культур в КНДР составит 1,36 млн тонн, что на 240 тыс. тонн меньше по сравнению с отчетом, опубликованном в мае текущего года. Специалисты также отметили, что в текущем году в КНДР зафиксируют самый низкий показатель урожая с 1994 года.