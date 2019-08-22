Кызыл, , 07:18 — REGNUM

В Улуг-Хемском районе Тувы начались работы по восстановлению левого подхода к мосту, ведущему в село Арыскан. Он был размыт 26 августа из-за разлива реки Хууле.

Как сообщает портал «ТуваОнлайн» со ссылкой на министерство дорожно-транспортного комплекса, пришлось ждать спада уровня воды, чтобы приступить к восстановительным работам. Уровень воды упал на прошлой неделе, когда в районе закончились проливные дожди.

Пока жители Арыскана могут попасть в остальную часть Тувы по объездной дороге. Отмечается при этом, что она не намного протяжённее закрытой.

Как сообщало ИА REGNUM, паводки из-за затяжных дождей накрыли некоторые районы Тувы в конце июля. Так, от остальной территории Тувы было отрезано село Хондергей, в котором от наводнения пострадало 77 домов, в которых проживают 410 человек.

Читайте также: 77 домов пострадали от паводка в Туве