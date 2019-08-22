Екатеринбург, , 07:08 — REGNUM

В Екатеринбурге, согласно данным опроса, 52% респондентов выступили против идеи облагать курящих на работе сотрудников предприятий и организаций штрафом, а 48 — за то, чтобы штрафовать за курение на работе и поощрять некурящих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе интернет-портала «Зарплата.ру».

Большинство среди тех, кто выступил против штрафов — курящие респонденты, их 92%. В свою очередь идею штрафных санкций поддерживали в основном некурящие — 84%. При этом 65% из всех опрошенных уверены, что данная инициатива не принесёт успеха — курильщики не бросят вредную привычку, но станут более скрытными.

«Параллельно с этим мы опросили 1190 работодателей по всей стране, чтобы узнать, как они относятся к инициативе Минздрава. Оказалось, что 53% ее не одобряют, а 61% не верят в эффективность подобных методов. При этом 59% респондентов уверены, что работодатели должны подталкивать сотрудников к заботе о своем здоровье», — сообщил Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру.

Отметим, что в опросе приняли участие 740 екатеринбуржцев.

Напомним, что инициатива по разработке работодателями инструмента сокращения курения среди сотрудников за счет поощрений или штрафов принадлежит министерству здравоохранения России. Однако данную идею не поддержали в министерстве труда РФ, так как некоторые её положения могут противоречить Трудовому кодексу.