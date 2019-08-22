Бангкок, , 07:02 — REGNUM

Несколько самолетов Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) прибыли на военный аэродром в Таиланде для участия в совместных китайско-тайских военных учениях, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Учения станут уже четвертыми в своем роде и запланированы на конец августа — начало сентября, сообщили в департаменте по связям с общественностью ВВС НОАК. Целью учений является наращивание взаимодействия и обменов между ВВС двух стран, проверка боевых тактик и развитие вооружения. Предыдущие учение проходили также в Таиланде в 2015, 2017 и 2018 годах.

Напомним, что в Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана в середине августа завершились совместные военные учения Китая и Таджикистана.

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