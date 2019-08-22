Петропавловск-Камчатский, , 07:01 — REGNUM

Организованный властями Камчатки торжественный митинг в честь Дня Государственного флага России стал причиной огромной автомобильной пробки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Автомобилисты ругаются, в том числе и в социальных сетях. Люди задают вопрос — зачем было делать митинг в разгар рабочего дня, перекрывать главные автомобильные артерии камчатской столицы — Петропавловска-Камчатского? Люди опоздали на работу, на важные встречи и настроение у всех теперь совсем не праздничное.

Как сообщало ИА REGNUM, в День вулкана и в канун Дня Государственного флага России энтузиасты доставили на Авачинский вулкан самый большой в стране флаг триколор. Площадь флага 1,5 тыс. кв. метров, вес — 80 кг.