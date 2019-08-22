Томск, , 06:48 — REGNUM

Власти Советского района Томска заселили пенсионерку, передвигающуюся в инвалидном кресле, в квартиру площадью в 10,6 кв. м. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе уполномоченного по правам человека в области, к которому женщина обратилась за помощью.

«В 2015 году дом, в котором она проживала, был признан аварийным и подлежащим реконструкции. С января 2018 года местные власти предпринимали попытки переселить инвалида в малогабаритное, не приспособленное для человека на инвалидной коляске жилье, но от данного предложения инвалид отказалась», — сообщили в аппарате омбудсмена.

Тем не менее, районная администрация обратилась в суд и в конце 2018 года выселил пенсионерку из её дома, заселив «в помещение маневренного фонда». Однако в новое жильё томичка попасть самостоятельно не может — оказалось, дом не оборудован пандусом. Кроме того, дверной проем в санузел не рассчитан на проезд инвалидной коляски.

Таким образом, уполномоченный по правам человека констатирует нарушение права инвалида на доступную среду жизнедеятельности.

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