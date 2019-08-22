Благовещенск, , 06:59 — REGNUM

Пограничные пункты пропуска, расположенные в Благовещенске Амурской области и китайском Хэйхэ, согласовали время своей работы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Теперь пункты пропуска работают в одно время, что позволило увеличить пассажиропоток. На китайской стороне, в Хэйхэ, пункт пропуска подвергся расширению, здесь появился новый зал, места для ожидания.

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Как сообщало ИА REGNUM, со стороны Китая уже началось строительство канатной дороги, которая соединит два берега Амура. По канатной дороге будут курсировать четыре гондолы вместимостью 60 человек каждая.