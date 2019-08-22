Гуанчжоу, Китай, , 06:19 — REGNUM

Международный аэропорт города Цзеян «Чаошань» в провинции Гуандун на юге Китая принял первый пассажирский авиарейс после своего расширения до международного воздушного хаба, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Теперь аэропорт способен принимать широкофюзеляжные самолеты, включая Boeing 787 и Airbus 330, а также обеспечивать прямые перелеты до городов Европы и США, сообщили в компании Guangdong Provincial Airport Management Group.

Проект расширения аэропорта также включает в себя удлинение взлетно-посадочной полосы на 400 метров до 3200 метров и увеличение общего числа самолетов, которые могут обрабатывать перроны с 21 до 40 единиц.

Отметим, что в рамках плана действий по ускорению развития района Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао на период с 2018 по 2020 годы, провинция Гуандун развивает строительство аэропортов мирового уровня в районе Дельты Янцзы, включая города Цзеян, Чжаньцзян и Шаогуань.

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