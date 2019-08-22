Челябинск, , 06:16 — REGNUM

В крови водителя мусоровоза, столкнувшегося в Челябинске с автобусом, ехавшим в Нижневартовск из Уфы, нашли морфин. Об этом пишет «Первый областной».

Сам водитель говорит, что укол ему поставили врачи и он не может сказать, что за вещество было введено.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в Советском районе на улице Блюхера ночью 20 августа. 13 человек получили травмы, 17-летняя девушка позднее умерла.

21 августа водитель был арестован. Компанию, в которой он работает, начала проверять прокуратура.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске арестован предполагаемый виновник смертельного ДТП