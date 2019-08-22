Челябинск, , 06:07 — REGNUM

В Челябинске взят под стражу водитель мусоровоза, столкнувшегося ночью 20 августа с автобусом Уфа — Нижневартовск. Центральный райсуд города отправил его в СИЗО на два месяца.

Как сообщает «Первый областной», этот мужчина ранее был судим. Защита настаивала на домашнем аресте, но суд принял другое решение.

Как сообщало РЕ, в результате ДТП пострадали 13 человек, 17-летняя пассажирка позже скончалась. Возбуждено и расследуется дело по факту нарушения ПДД, управления машиной в пьяном виде, повлекшего неосторожную смерть человека.

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