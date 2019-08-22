Якутск, , 06:06 — REGNUM

В День Государственного флага России в Якутске прошёл флешмоб #МойФлаг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В массовом флэшмобе на главной республиканской площади Якутска принял участие председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Поздравляя жителей республики он отметил, что День Государственного флага — один из самых главных, больших и важных праздников. Ведь флаг, герб и гимн — особые символы государства и консолидации, и к ним надо относиться с особым уважением.

«Республика Якутия почти 400 лет показывает пример успешного, динамичного и мирного развития в рамках Российского государства», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа россияне отмечают один их главных праздников — День Государственного флага. Проходят концерты и торжества.