Нижний Новгород, , 05:58 — REGNUM

В Нижегородской области будет выполнено обследование шести объектов накопленного экологического вреда, в список попала и свалка промышленных отходов в Павлово, на которую пару месяцев назад горожане жаловались Владимиру Путину. Министерство экологии и природных ресурсов области сообщило, что на обследование объектов потратят 40,2 млн рублей из регионального бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обследование свалок Официальная группа минэкологии Нижегородской области в vk.com

В ведомстве уточнили, что выделение средств на проведение работ было одобрено на заседании профильного комитета Заксобрания. В список на обследование попали, помимо свалки в Павлово, мазутохранилище открытого типа, пруды-накопители кислых гудронов, полигон промышленных отходов в Балахнинском районе, свалка промышленных отходов на территории бывшего завода «Заря» в Дзержинске и хранилище кислых гудронов у посёлка Лесная поляна в Нижнем Новгороде.

Обследование — это обязательное требование для включение свалок в госреестр объектов накопленного экологического вреда. После того, как будет определён класс опасности, состав и вид отходов, а также степень загрязнения, в Минприроды РФ будет подана заявка. Если министерство одобрит заявку, то средства непосредственно на ликвидацию выделят в рамках нацпроекта «Экология».

В задачи исполнителя входит также проработка вариантов ликвидации и задание на разработку проектно-сметной документации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодня в рамках пилотных реализуются три проекта по ликвидации объектов накопленного вреда экологии. Все объекты — полигон «Игумново», шламонакопитель «Белое море» и свалка промотходов «Чёрная дыра» находятся в Дзержинске. Средства на их ликвидацию по новым технологиям выделялись из федерального бюджета. Так только в апреле 2019 года из резервного фонда правительства было предоставлено 3,3 млрд рублей. Завершить работы по всем должны до апреля 2020 года, но подрядчик сообщил, что завершит работы раньше. Нижегородский опыт планируют передавать и другим регионам, где есть объекты, требующие особого внимания.

Свалка в городе Павлово получила «известность» после жалобы жителей на прямую линию Владимира Путина в июне 2019 года. В эфире вопрос-просьба о ликвидации свалки химотходов, которой уже не первый год, не прозвучал, но попал в медиаповестку.

Читайте также: «Спасите Павлово на Оке», ликвидируйте ядовитую свалку: жители — Путину

Помимо свалок, в Нижегородской области есть проблема с зазгрязнением рек. За август в трёх районах были обнаружены «молочные» реки — они сменили цвет из-за неизвестного загрязнителя. А вот река Рязановка уже много лет загрязнена нечистотами, распространяя неприятную вонь вокруг.