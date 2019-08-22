Чэнду, Китай, , 05:51 — REGNUM

Число жертв непогоды в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло 9 человек, а число пропавших без вести — до 35 человек, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Наводнение. Китай (cc) Philippe Semanaz

Как сообщало ИА REGNUM, на Нгава-Тибецко-Цянский автономный округ провинции Сычуань в последние недели обрушились непрекращающиеся ливни. Сотни тысяч человек нуждаются в эвакуации.

В уезде Вэньчуань было эвакуировано несколько десятков тысяч туристов и местных жителей после того, как там сошло сразу несколько оползней, вызванных размытием грунта в результате продолжительных дождей.

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