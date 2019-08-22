Москва, , 05:51 — REGNUM

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Сообщается, что ученый умер в результате продолжительной болезни. Федотов возглавлял институт вулканологии более 30 лет. Похороны пройдут в Москве 23 августа.

Сергей Федотов родился в 1931 году в Ленинграде. Окончил геологический факультет МГУ. Большую часть жизни он проводил исследования на Камчатке и Курилах. Под его руководством было выполнено сейсмическое районирование Камчатки. На основании его работ в области вулканологии была создана Мутновская геотермальная электростанция на Камчатке, являющаяся крупнейшей в России.