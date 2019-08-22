Наньчан, Китай, , 05:46 — REGNUM

На крупнейшем пресноводном озере Китая в провинции Цзянси будет введен круглогодичный заперт на вылов рыбы начиная с 2021 года, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Запрет на вылов рыбы в озере Поянху стартует с 1 января 2021 года и является ключевой мерой по профилактике сокращения количества биологических ресурсов и их разнообразия, сообщили в Департаменте сельского хозяйства провинции Цзянси.

Озеро Поянху знаменито своими рыбными богатствами. Тем не менее, постоянная засуха и чрезмерная эксплуатация озера привела к существенной деградации его экосистемы. Более 300 рыбацких деревень и более 100 тыс. рыбаков окружают озеро.

Начиная с 2002 года местное правительство начало вводить периодические запреты на вылов рыбы с 20 марта по 20 июня. Теперь же власти и вовсе заберут лицензии на вылов рыбы у всех рыбаков, предоставив им взамен работу в других местах, развивая экономику традиционных рыбацких деревень.

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