Новосибирск, , 05:46 — REGNUM

Бывшему директору новосибирской клиники Мешалкина Александру К. и его супруге Ирине Б. изменена мера пресечения. Решением Центрального районного суда Новосибирска они переведены из СИЗО под домашний арест. Срок остаётся прежним — до 19 ноября.

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Как пишет «Коммерсантъ-Сибирь», прошение следствия о смягчении им меры пресечения поступило в суд накануне утром, 21 августа. По требованию силовиков оно рассматривалось в закрытом режиме.

Освобождение из-под стражи связано с их активным сотрудничеством со следствием — супруги «дали признательные показания, своей позицией подтвердили намерение оказывать содействие в раскрытии преступлений».

Домашний арест они будут отбывать по отдельности.

Напомним, что бывший директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александр К. и его супруга были задержаны 3 июня в рамках по уголовного дела о крупных хищениях в клинике.

Фигурантом дела также является занимавший пост заместителя директора клиники по науке Евгений П.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместителю директора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ им. академика МешалкинаЕвгению П. был продлён срок домашнего ареста — до 19 ноября.

Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

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