Гдыня , , 05:44 — REGNUM

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

В объявлении о вакансии шеф-повара указывалось, что в качестве кандидатов не будут рассматриваться «никакие украинцы или другие подобные».

В соцсети, комментируя это объявление, вызвавшее протесты, владелец заведения сказал, что у него в ресторане «рады всем нашим клиентам, однако недолюдям — нет».

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