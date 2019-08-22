Магадан, Магаданская область, , 05:45 — REGNUM

Председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов поздравил жителей региона с Днём Государственного флага России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению сергея Абрамова, трепетное отношение к символике страны — один из показателей патриотизма каждого гражданина. Вся богатая история, настоящее и будущее отражены в триколоре.

«Государственный флаг воплощает важнейшие ценности и идеалы россиян — любовь к Отечеству, стремление к свободе и справедливости, к созидательному труду, желание жить в мире и согласии. Трудом и добрыми делами каждый из нас помогает России идти вперёд во благо будущих поколений. Колымчане, как и все россияне, следуют традициям гражданственности и патриотизма, делают все возможное для развития и процветания своей Родины», — сказал председатель областной Думы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа все российские регионы праздную День Государственного флага РФ.