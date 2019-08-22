Куньмин, Китай, , 05:32 — REGNUM

Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала троих подозреваемых в контрабанде съедобных птичьих гнезд, которые высоко ценятся за их питательность, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Полиция Вэньшань-Мяо-Чжуанского автономного округа уезда Магуань получила сообщение, что некие злоумышленники планируют контрабандовй ввезти партию товаров из Вьетнама в китайскую провинцию Юньнань 12 августа.

Около 2:50 по местному времени 13 августа полицейские задержали четыре подозрительные транспортные средства в Магуане и изъяли 18 коробок с контрабандными гнёздами. Трое подозреваемых были схвачены на месте, в то время как еще двое сбежали. Расследование продолжается.

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