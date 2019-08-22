Пекин, , 05:26 — REGNUM

Китайский анимационный фильм «Нэчжа» по данным на 21 августа собрал 4,243 млрд юаней ($602 млн) кассовых сборов, сместив кинокомикс «Мстители: Финал» с третьего места в рейтинге кассовых сборов всех фильмов всех времен, которые когда-либо выходили в китайском прокате, сообщает агентство Синьхуа.

«Мстители: Финал» заработал 4,241 млрд юаней в китайском прокате, если верить данным китайского информационного сайта China Movie Data Information Network. Таким образом впереди «Нэчжа» теперь только китайский фильм «Война волков 2» с его 5,6 млрд юаней сборов и научно-фантастический блокбастер «Блуждающая Земля» тоже китайского производства с его 4,6 млрд юаней.

«Нэчжа» стал уже вторым абсолютным хитом в китайском прокате за текущий год после «Блуждающей Земли», с той лишь разницей, что «Нэчжа» коренным образом переворачивает представление китайского зрителя об анимационных фильмах. Предыдущим рекордсменом по сборам в области анимации на китайском рынке был фильм «Король обезьян» 2015 года. Тогда он собрал 956 млн юаней.

Напомним, что «Нэчжа» рассказывает историю мифического китайского персонажа, однако по-новому переосмысливает характер героя, превратив его в озорного мальчугана из героического персонажа эпоса.

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