Магадан, Магаданская область, , 05:22 — REGNUM

Депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь поздравила колымчан с Днём Государственного флага России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Оксана Бондарь считает, что российский флаг — один из важнейших символов нашей страны. Праздник обрёл объединяющее общенациональное значение.

«Российский триколор, будь он в виде маленького флажка или огромного полотнища в дни праздничных шествий на улицах Москвы, Магадана и других городов страны, вызывает чувство сопричастности к величию нашей державы, её историческим победам, достижениям в науке, военной промышленности, культуре, спорте. А оборонная мощь державы даёт нам ощущение надёжной защищённости, силу для преодоления вызовов времени, укрепления и развития экономики», — сказала депутат Госдумы РФ.

Оксана Бондарь добавила, что День Государственного флага имеет свои традиции, в том числе и в Магаданской области, где жители чувствуют гордость за свою страну, любят свою малую родину земле и желают видеть Крайний Север процветающими.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа губернаторы регионов Дальнего Востока превыми поздравили дальневосточников с Днём Государственного флага РФ.