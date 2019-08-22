Магадан, Магаданская область, , 04:56 — REGNUM

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Анатолий Широков от Магаданской области обратился со словами поздравлений с Днём Государственного флага к жителям Колымы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Этот замечательный праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны. Триколор овеян воинскими и трудовыми подвигами, спортивными победами и профессиональными достижениями многих поколений россиян. Он громко заявляет о себе в мире и узнаваем как флаг великой державы», — сказал Анатолий Широков.

Он отметил, что нужно не просто чтить государственную символику, а воспитывать чувство уважения к флагу, гимну и гербу у детей и внуков.

Анатолий Широков пожелал магаданцам мира, благополучия, здоровья и исполнения планов и идей.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми День Государственного флага начали отмечать жители Дальнего Востока. Уже прошли торжественные мероприятия, концерты и флэшмобы.