Новосибирск, , 04:36 — REGNUM

В Новосибирской области накануне, 21 августа, скончался Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. Александр Анцупов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве. Ему было 95 лет.

Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., почётный гражданин Новосибирской области Александр Яковлевич Анцупов Правительство Новосибирской области

Он родился 7 июля 1924 года в крестьянской семье. Семья жила в селе Федосиха (сейчас Коченёвский район Новосибирской области).

Александр Анцупов сначала работал в Верх-Карасукском совхозе, а с 1942 года стал трудиться на заводе в Новосибирске.

В 1942 году он был призван в армию. Уже в следующем году направлен на фронт командиром отделения автоматчиков. Боевое крещение получил на Орловско-Курской дуге.

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Александр Анцупов освобождал Тульскую область и Орловщину, прошёл всю Украину с востока на запад. Был трижды ранен. Войну закончил в Польше.

После войны был демобилизован из Вооружённых Сил СССР.

Александр Анцупов награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны I степени.

В 2005 году президент России Владимир Путин лично подарил ему золотые часы. А в 2010 году Александр Анцупов был участником парада Победы в Москве.

В 2019 году емуу было присвоено звание «Почётный гражданин Новосибирской области». Его именем решено назвать улицу в Новосибирске.