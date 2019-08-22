Анадырь, , 04:36 — REGNUM

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин поздравил земляков с Днём Государственного флага РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Роман Копин «22 августа — объединяет нацию, выражает дух народа, символизирует его славное прошлое, настоящее и будущее. Государственный флаг помогает нам почувствовать, что вместе мы — многонациональный российский народ, проживающий на территории нашей огромной Родины. Триколор утверждает преемственность поколений, чтобы Россия оставалась единым, сильным и развитым государством».

Глава Чукотки отметил, что это праздник настоящих патриотов, тех, кто гордится своей свободной и независимой страной, своей малой Родиной, и делает всё, чтобы страна процветала, а жители округа своими делами укрепляют её мощь и независимость.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 августа страна отмечает один из главных праздников России — День Государственного флага.