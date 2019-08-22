Анадырь, 22 августа 2019, 04:36 — REGNUM
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин поздравил земляков с Днём Государственного флага РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Глава Чукотки отметил, что это праздник настоящих патриотов, тех, кто гордится своей свободной и независимой страной, своей малой Родиной, и делает всё, чтобы страна процветала, а жители округа своими делами укрепляют её мощь и независимость.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 августа страна отмечает один из главных праздников России — День Государственного флага.