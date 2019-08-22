Чэнду, Китай, , 04:31 — REGNUM

Восемь человек погибли и еще 26 продолжают числиться пропавшими без вести в результате мощных ливней, обрушившихся на Нгава-Тибетско-Цянский автономный округ провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По данным от полудня по местному времени 21 августа, вызванные сильными ливнями катаклизмы привели к ранению шести человек, включая троих, которые находятся в тяжелом состоянии. Более 100 тыс. человек нуждаются в эвакуации, а также помощи спасателей.

В местном бюро по чрезвычайным ситуациям выделили вертолеты для эвакуации людей из пострадавших районов и доставки продуктов питания и гуманитарной помощи в пострадавшие районы.

Более 34 тыс. туристов было эвакуировано из уезда Вэньчуань, который пострадал сразу от нескольких сходов оползней, которые были вызваны непрекращающимися проливными дождями. Эвакуация еще 13 тыс. человек на подходе.

Как стало известно, спасатели пытаются эвакуировать более 12 тыс. туристов, которые оказались заперты в специальной административной зоне Улун уезда Вэньчуань. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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