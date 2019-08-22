Билефельд, Германия, , 04:19 — REGNUM

Власти немецкого города Билефельд пообещали награду в один миллион евро тому, кто докажет, что этого города не существует, сообщает агентство Associated Press.

Администрация города отмечает, что желающие принять участие в этом конкурсе не ограничены в способах построения своей конспирологической теории. Однако подчеркивается, что приз получит лишь тот, кто сможет убедительно и непротиворечиво доказать, что Билефельд на самом деле не существует.

Впервые шутку про «не существующий» Билефельд запустил компьютерный эксперт Ахим Хельд в интернете в 1994 году, чтобы высмеять популярные тогда конспирологические теории. Однажды на эту тему пошутила и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая заявила, что не уверена в существовании города, который на самом деле находится в 330 километрах от Берлина.