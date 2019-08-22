Шанхай, Китай, , 04:10 — REGNUM

Строительство первого в Китае музея прессы и издательств завершится в 2021 году в восточном мегаполисе Шанхае, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Музей прессы и печати в современной истории Китая будет расположен в городском районе Янпу, сообщил глава Шанхайского управления прессы и издательств Сю Цзиюн. Десятки тысяч статей было собрано в рамках подготовки работы музея еще с 2003 года, включая газеты, журналы и книги, которые были напечатаны до основания Китайской Народной Республики в 1949 году.

Среди коллекции музея также будет 2200 автобиографических книг 2134 рукописных письма известных китайских авторов вроде Мао Дуня и Е Шэнтао. Музей также будет включать в себя архивный центр, центр реставрации культурных реликвий и выставочный центр для инновационных культурных продуктов.

Отметим, что Шанхай является колыбелью современной китайской журналистики и издательств. С 1912 по 1949 годы более 80% всех 300 издательских домов Китая были расположены в Шанхае. Город также является важной революционной базой. Первый перевод Манифеста Коммунистической партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса на китайский язык был напечатан и опубликован в Шанхае в 1920 году.