Якутск, 22 августа 2019, 04:03 — REGNUM
Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с Днём Государственного флага Российской Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Поздравляя земляков, Айсен Николаев напомнил историю праздника и отметил, что после распада Советского Союза триколор был восстановлен в качестве Государственного флага РФ, а с 1994 года страна отмечает его возвращение как официальный праздник.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа отмечается День Государственного флага, в регионах проходят концерты, тожественные мероприятия.