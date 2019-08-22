Якутск, , 04:03 — REGNUM

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с Днём Государственного флага Российской Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поздравляя земляков, Айсен Николаев напомнил историю праздника и отметил, что после распада Советского Союза триколор был восстановлен в качестве Государственного флага РФ, а с 1994 года страна отмечает его возвращение как официальный праздник.

Айсен Николаев «Этот день стал связующей нитью между нашим настоящим и прошлым. Якутия, как часть великой страны, с гордостью несёт Государственный флаг России. На нас в полной мере лежит ответственность за то, чтобы Россия кратно нарастила свою мощь, используя огромный потенциал нашей республики. День флага — это ещё один повод для того, чтобы объединиться, ощутить причастность к судьбе своей родной земли!»

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа отмечается День Государственного флага, в регионах проходят концерты, тожественные мероприятия.