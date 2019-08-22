Вашингтон, , 01:42 — REGNUM

Правоохранительные органы Соединенных Штатов задержали 27 человек, угрожавших массовыми убийствами, за прошедшие две недели после стрельбы в американских городах Эль-Пасо и Дейтон, передает CNN.

Телеканал сообщает, что среди задержанных был и 15-летний подросток из штата Флорида, угрожавший принести в школу винтовку AR-15, принадлежащую его отцу, и «убить как минимум семь человек». Во время задержания школьник утверждал, что это была всего лишь шутка. Также были задержаны более 20 человек в возрасте от 13 до 38 лет. Массовые задержания начались уже на следующий день после инцидентов в Эль-Пасо и Дейтоне — 4 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа 21-летний житель американского штата Техас открыл стрельбу по людям в супермаркете города Эль-Пасо. В результате его действий погибли 22 человека, еще более 20 получили ранения. Мексика назвала этот инцидент террористическим актом, так как действия преступника были направлены на убийство мексиканцев.

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