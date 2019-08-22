Вознесенский район, , 00:47 — REGNUM

Поиски пропавшей пятилетней жительницы деревни Степановка (Вознесенский район, Нижегородская область) Зарины Авгоновой успешно завершились, сообщил поисково-спасательная группа «Рысь» в социальной сети «ВКонтакте».

Волонтёры обнаружили девочку после трёх дней поиска.

«Найдена, жива, — это самые долгожданные слова!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребёнок был обнаружен в лесном буреломе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зарина Авгонова пропала 18 августа 2019 г. Она ушла из дома в Степановке, предположительно, в лес, где в тот же день началась поисково-спасательная операция.

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