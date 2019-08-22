Санкт-Петербург, 22 августа 2019, 00:19 — REGNUM
Новый храм на территории парка Малиновка построен не будет. Церковь согласилась перенести строительство на другое место, сообщает издание «Невские новости».
Протоирей Петр Мухин, настоятель храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Санкт-Петербурге, заявил, что инициатива жителей района является единственно верной. Под строительство храма будет выбран альтернативный участок, но пока неизвестно, где он будет находиться. В этом вопросе окончательное слово остается за жителями Красногвардейского района.
В минувшие выходные в парк Малиновка приезжал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. С местными жителями он обсудил будущее парка, а также выслушал их пожелания относительно благоустройства рекреационной зоны.
Напомним, в понедельник, 19 августа, Александр Беглов внес в ЗакС Санкт-Петербурга законопроект, о признании парка Малиновка зеленым насаждением общего пользования городского значения.
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