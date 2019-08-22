Солнечногорск, Московская область, , 00:09 — REGNUM

Символично стартует седьмая смена «Новые территории», организованная «Молодежкой ОНФ» в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».22 августа, в День российского флага на базе мастерской управления Сенеж она откроется фестивалем триколора #ЦветаРоссии.

«Флаг — символ единения граждан нашей страны, исторический символ. Для нас важно, чтобы к нему относились с уважением и гордостью. Уважение к символам страны, в которой ты рожден и живешь, — это в первую очередь уважение к себе и своим согражданам. А патриотизм — гордость за общие успехи, которые складываются из совершаемых каждым из нас добрых дел. Чем больше молодых людей осознают, что именно от них зависит настоящее и будущее страны, тем выше станет уровень патриотизма. А такие объединяющие символы, как российский флаг, делают нас единой командой. Вдвойне приятно, что наша смена «Новые территории» начинается в такой знаковый для России день», — пояснил один из участников смены.

Участниками смены стали 1000 человек из 85 регионов страны. Им будет роздана специальная безопасная краска белого, синего и красного цветов и в назначенное время они начнут разбрасывать ее, окрашивая себя и окружающих в цвета российского флага. Красочный праздник подарит участникам море положительных эмоций, позитива и мощный энергетический заряд.

«День Государственного флага России — символичный праздник. Для каждого гражданина нашей страны триколор — это сила, гордость, честь и историческая память. Смена «Молодежки ОНФ» в Сенеже тоже будет символична от начала и до конца. Мы стартуем в День российского флага, 22 августа, а финишируем в День рождения Молодежки. В конце августа молодежному движению ОНФ исполняется два года», — рассказал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Смена «Молодежки ОНФ» пройдет на базе мастерской управления «Сенеж» с 22 по 27 августа в городе Солнечногорске Московской области. Она посвящена построению эффективной команды, менеджменту в современных условиях развития России. На смене «Новые территории» в том числе соберутся инструкторы из 85 субъектов РФ‚ которые являются участниками команды «Молодежка ОНФ» и прошли форум «Рубеж».