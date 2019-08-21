Киев, , 22:49 — REGNUM

96% украинских учителей заявили, что им необходима помощь психолога, сказано в результатах опроса, опубликованного 21 августа на официальном сайте министерства образования Украины.

Образование Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы опросили 2200 учителей — нужна ли им юридическая и психологическая поддержка? И 96% ответили «да», — сказано в сообщении.

Согласно результатам опроса, более 88% учителей никогда не обращались за психологической помощью, 91% нуждается в юридических консультациях, а 68% интересуют способы решения конфликтных ситуаций с родителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские эксперты подсчитали, что боевые действия в Донбассе прошло около 12 тыс. женщин. Многим из них требуется реабилитация, поскольку они не могут вернуться к нормальной жизни.

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