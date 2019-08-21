Киев, , 22:38 — REGNUM

Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».

Цена на газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Купить газ по низкой цене можно будет до 25 сентября, ближе к зиме цена может вырасти.

«Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы», — рассказали в компании.

В пресс-службе отметили, что многие коммерческие клиенты «Нафтогаза» уже внесли предоплату за газ, теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей.

«Сейчас мы предлагаем продукт через существующую сеть газсбытов, чтобы доступ к нему получило максимальное количество потребителей. После открытия рынка газа для населения такой продукт смогут предлагать непосредственно бытовым потребителям и «Нафтогаз», и другие игроки рынка», — рассказал представитель компании Андрей Фаворов.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, потребителю следует обратиться в свою газораспределительную организацию, подписать дополнение к типовому соглашению поставки природного газа, оплатить топливо наперёд и пользоваться им, оплачивая его транспортировку и распределение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что зимой жители Украины будут покупать газ по более низкой летней цене.

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