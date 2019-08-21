Горловка, ДНР, 21 августа 2019, 22:37 — REGNUM
31 августа 2019 года в Горловке состоится митинг-реквием памяти первого главы ДНР Александра Захарченко и Народного артиста СССР и ДНР Иосифа Кобзона, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 21 августа «Донецкое агентство новостей»
Митинг начнётся 31 августа в 19:00 в Сквере Героев.
Напомним, 30 августа на 81-м году жизни скончался выдающийся артист, политик и общественный деятель Иосиф Кобзон, а на следующий день было совершено покушение на первого главу ДНР Александра Захарченко.
Как сообщало ИА REGNUM, на фасаде «Донбасс Оперы» в Донецке появится мемориальная доска в честь Иосифа Кобзона.
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