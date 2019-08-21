Екатеринбург, , 22:04 — REGNUM

В Екатеринбурге в обозримом будущем не планируют переходить на раздельный сбор мусора. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов, сообщает «Новый день».

Раздельный сбор мусора (cc) Stolbovsky

Замена «старых» уличных урн на те, что предполагают раздельный сбор мусора, пока не стоит в повестке дня, сказал чиновник. Это может быть «нерационально» по экономическим и логистическим причинам.

«Мне кажется, что это будет слишком дорого», — считает Бубнов.

Напомним, ранее свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов обещал, что к концу года раздельный сбор мусора внедрят в трех городах области. Чиновник указал на Екатеринбург как на один из «пилотных» городов в этой сфере.

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