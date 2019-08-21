Екатеринбург, , 22:03 — REGNUM

Мусоросортировочный завод в Екатеринбурге может построить предприятие, подчиняющееся корпорации «Уралвагонзавод». Об этом заявил свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов на пресс-конференции.

Уралвагонзавод Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Смирнова, на строительство завода заявлялись четыре компании, одна из которых — ЦНИИ «Буревестник», нижегородское предприятие УВЗ.

Две другие заявки уже отклонены, а ещё одну областные власти пока не изучили — частный инвестор предложил построить два завода мощностью 400 тысяч тонн мусора в год каждый. Решение будет принято в течение двух месяцев, пообещал министр.

Напомним, ранее в региональном МинЖКХ опровергли строительство мусорного завода под Сысертью. Вариант предлагался министерству, но был отклонён.

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