Челябинск, , 20:54 — REGNUM

В Челябинске прокуратура начала проверку ООО, мусоровоз которого ночью 20 августа столкнулся с автобусом, ехавшим из Уфы в Нижневартовск. Провести её поручил прокурор области Виталий Лопин и он же держит ситуацию на своём личном контроле.

Во время проверки предстоит оценить исполнение фирмой законодательства о режиме труда и отдыха водителей, выяснить, проводятся ли предрейсовые осмотры водителей и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 20 августа в Советском районе Челябинска столкнулись автобус и «КамАз». Пострадали 13 человек. Одна из них — 17-летняя девушка — спустя несколько часов скончалась в челябинской больнице.

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