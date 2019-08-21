Пекин, , 20:48 — REGNUM

Остается месяц до официального открытия в Пекине пресс-центра, посвященного празднованию 70-летия образования КНР. Соответствующие мероприятия пройдут в Пекине до и после самого юбилея (1 октября), говорится в заявлении Синьхуа, опубликованном 21 августа.

Пресс-центр планируется развернуть в отеле «Медиа-центр Пекина». Он будет отвечать за прием корреспондентов, приезжающих на интервью, организацию брифингов и пресс-конференций, предоставление информации и технических услуг для корреспондентов, которые съедутся со всего мира.

Для иностранных журналистов, а также представителей СМИ Гонконга (Сянгана), Макао (Аомэня) и Тайваня будет организована подача заявок на онлайн-регистрацию на официальном сайте Синьхуа.