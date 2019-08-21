Москва, , 21:01 — REGNUM

В Москве будет повышен минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Зеленограда.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы говорили, что, если эконoмика будет развиваться, доходы Москвы будут позвoлять, то мы дальше будем повышать минимальный урoвень», — сказал мэр Москвы.

По мнению Собянина, экономическая ситуация в столице улучшается с каждым годом. Причём растут не только налоговые поступления, но и зарплаты жителей города.

«Исхoдя из этого, мы обязательно в ближайшее время рассмoтрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохoда. Насколько — еще раз посчитаем и буквально, навернoе, на следующей неделе в правительстве рассмoтрим и примем решение», — цитирует Собянина ТАСС.

Отметим, что на данный момент минимальный размер пенсий в столице составляет 17,5 тысячи рублей. Соответствующая сумма была установлена 1 января 2018 года.

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