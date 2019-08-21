п. Соловецкий, , 20:28 — REGNUM

Сегодня, в день перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, предстоятель Русской православной церкви Кирилл совершил в Свято-Троицком Зосимо-Савватиевском соборе Божественную литургию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

После богослужения глава РПЦ обратился к собравшимся в храме с напутственными словами:

«Одна из главных задач каждого человека — развивать в себе духовное начало. Духовность — это сила, которая возвышает человека над сложными жизненными обстоятельствами, которая просветляет ум, открывает жизненную перспективу, учит отделять главное от второстепенного».

По словам Патриарха Кирилла, Соловецкая обитель — величественный духовный памятник, воздвигнутый вопреки сложнейшим климатическим условиям и трудным жизненным обстоятельствам, с которыми столкнулись прибывшие когда-то сюда преподобные Зосима, Савватий и Герман Соловецкие.

«Приближаешься к Соловкам и поражаешься тому, что видишь: величественные белоснежные храмы, построенные в уединенном месте. У Соловецкого монастыря богатая история и славное настоящее. Замечательно, что сегодня обитель процветает, мы являемся свидетелями этого возрождения. Но это не значит, что можно успокоиться и пожинать плоды достигнутого. Чтобы это возрождение стало устойчивым, всем нам нужно много трудиться», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

В память о посещении Святейший Патриарх преподнес наместнику Спасо-Преображенского монастыря архимандриту Порфирию образ Ираклия исповедника, святого угодника и подвижника, выполненный в резьбе по дереву — в том стиле, который так близок православной культуре Севера. Этот образ с частицей мощей преподобного будет храниться в Соловецкой обители.

В дар обители Патриарх передал резную икону преподобноисповедника Ираклия Иссык-Кульского с частицей мощей.

«Образ выполнен в резьбе по дереву, то есть в том стиле, который очень близок к православной культуре Севера. Хотел бы, чтобы этот образ с частицей мощей преподобного находился в этой святой обители», — сказал глава Русской церкви.