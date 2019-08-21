Екатеринбург, , 20:20 — REGNUM

Детская площадка на реконструируемой набережной в Екатеринбурге будет восстановлена после проделок вандалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Площадку открыли накануне Дня города, но в первый же день батут, беседка и качели пострадали от рук хулиганов.

Специалисты восстановят объекты благоустроства. Но теперь сохранность площадки зависит только от поведения жителей города, считают в мэрии.

Полностью реконструированный участок набережной откроется в октябре 2019 года.

Напомним, 20 августа 2019 года екатеринбуржцы обнаружили, что на новой детской площадке на набережной поломали батут. Видимо, на нём «попрыгали» взрослые горожане.

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