Екатеринбург, , 19:38 — REGNUM

В мэрии Екатеринбурга не давали разрешения рубить лес на Уралмаше для строительства телебашни. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает «Уралинформбюро».

Высокинский опроверг заявления о том, что чиновники разрешили вырубить 1,6 га леса.

«Мы ничего не подписывали», — заявил градоначальник.

Напомним, ранее жители Уралмаша написали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. По мнению екатеринбуржцев, необходимо провести новую экспертизу проекта. Люди опасаются сильного электромагнитного излучения от телерадиотранслятора.

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